Как соотносятся зарплаты и жировки в Беларуси и в соседних странах? Отвечает министр ЖКХ Андрей Хмель

Источник материала: ОНТ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какую часть зарплаты среднестатистическая белорусская семья отдает за коммунальные услуги, и каково это соотношение в соседних странах.

Андрей Хмель: «Есть такие данные. Я регулярно отслеживаю эти цифры, мне интересно, где мы находимся в сравнении с соседями. Мы считаем следующим образом. Эти расчеты не приблизительные, их можно назвать точными. Берем двухкомнатную квартиру с тремя проживающими, но рассчитываем, что из них два работающих и получающих среднюю по стране заработную плату. Исходя из этого расчета, затраты на коммунальные платежи в бюджете этой семьи в Беларуси составляют 4,5%. Есть точные данные по Российской Федерации, там около 10%. Украина сегодня, даже не сегодня, беру цифры октября, до роста цен, – 15-16%. Это не стоимость услуги, а соотношение к доходу. Прибалтийские страны приближаются к 20%. Но дальше будет интереснее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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