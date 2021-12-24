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Как соотносятся зарплаты и жировки в Беларуси и в соседних странах? Отвечает министр ЖКХ Андрей Хмель
Источник материала: ОНТ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какую часть зарплаты среднестатистическая белорусская семья отдает за коммунальные услуги, и каково это соотношение в соседних странах.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Как соотносятся зарплаты и жировки в Беларуси и в соседних странах? Отвечает министр ЖКХ Андрей Хмель
Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, какую часть зарплаты...
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