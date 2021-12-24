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Как вырастут тарифы на коммуналку? Рассказал министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель

24.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как вырастут тарифы на коммуналку? Рассказал министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель

Рост тарифов на услуги ЖКХ не может превышать $5 в год. Такую задачу перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства ранее поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Подробнее об аргументации названной суммы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель. 

Андрей Хмель: «Это поручение Главы государства, чтобы человек понимал, как будут расти тарифы. Естественно, что в условиях подорожания энергоресурсов, роста заработной платы у тех людей, которые эти услуги оказывают, рост [тарифов] неизбежен. Чтобы он был прогнозируем и прозрачен, существует в нашей стране уже достаточно продолжительное время механизм регулирования. Что такое 5 долларов? Берется типовая двухкомнатная квартира, у нас она принята за 48 метров квадратных с тремя проживающими. Исходя из существующих тарифов, просчитывается стоимость по всем видам услуг в комплексе. И если на 1 января эта стоимость составляет, к примеру, 100 рублей, то к следующему году она не может превышать 112,5 рублей, по курсу доллара. Это выдерживается сегодня, серьезно контролируется. Исходя из этого подхода, принимается ежегодно указ Президента, который и формирует уровень тарифов, которые участвуют в формировании счета-извещения, жировки».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Рост тарифов на услуги ЖКХ не может превышать $5 в год. Такую задачу перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства ранее поставил Президент Беларуси...
 
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