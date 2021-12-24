|
Как вырастут тарифы на коммуналку? Рассказал министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель
Источник материала: ОНТ
Рост тарифов на услуги ЖКХ не может превышать $5 в год. Такую задачу перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства ранее поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Подробнее об аргументации названной суммы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост тарифов на услуги ЖКХ не может превышать $5 в год. Такую задачу перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства ранее поставил Президент Беларуси...
|
Архив (Разное)