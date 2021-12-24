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Какую часть стоимости услуг ЖКХ покрывает государство, рассказал министр Андрей Хмель

24.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какую часть стоимости услуг ЖКХ покрывает государство, рассказал министр Андрей Хмель

Какую часть стоимости жилищно-коммунальных услуг оплачивают белорусы и сколько покрывает государство? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

Андрей Хмель: «При этих ценах к концу года мы прогнозируем и видим цифру порядка 83% [стоимости услуг ЖКХ оплачивают граждане]. То есть на сегодняшний день потребители жилищно-коммунальных услуг оплачивают все услуги практически по себестоимости, за исключением двух – отопление и подогрев воды. Здесь 20% оплачивает население, 80% оплачивает государство. Это самая дорогая услуга, безусловно, особенно в отопительный период. Но чтобы быть до конца откровенным и говорить правду: не все население страны платит так. Есть категория граждан, не занятых в экономике, у которых есть зарегистрированная жилищная площадь, но там никто не прописан, никто не проживает, эта категория граждан оплачивает и эту услугу в полном объеме».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Какую часть стоимости жилищно-коммунальных услуг оплачивают белорусы и сколько покрывает государство? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
 
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