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Какую часть стоимости услуг ЖКХ покрывает государство, рассказал министр Андрей Хмель
Источник материала: ОНТ
Какую часть стоимости жилищно-коммунальных услуг оплачивают белорусы и сколько покрывает государство? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Какую часть стоимости жилищно-коммунальных услуг оплачивают белорусы и сколько покрывает государство? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
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