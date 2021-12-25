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«Это что за вольности?» Кот-собственник заставил хохотать интернет сценой ревности к подруге. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Домашние питомцы порой бывают настоящими собственниками, однако не все отваживаются дерзить в этом отношении хозяину. На ролик
На видеокадрах запечатлен ревнивый кот, который негодует, когда пытаются погладить его подругу. Сначала он кладет на нее свою лапу, а когда понимает, что человеческая ладонь шире, делает попытки укусить хозяйскую руку.
Видео просмотрели более 800 тысяч раз в Instagram. В комментариях пользователи хохотали от реакции пушистого ревнивца.
Фото: pixabay
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«Это что за вольности?» Кот-собственник заставил хохотать интернет сценой ревности к подруге. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)
Домашние питомцы порой бывают настоящими собственниками, однако не все отваживаются дерзить в этом отношении хозяину. На ролик обратил внимание ridus.ru. На...
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