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«Это что за вольности?» Кот-собственник заставил хохотать интернет сценой ревности к подруге. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)

25.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это что за вольности?» Кот-собственник заставил хохотать интернет сценой ревности к подруге. Вы точно улыбнетесь! (ВИДЕО)

Домашние питомцы порой бывают настоящими собственниками, однако не все отваживаются дерзить в этом отношении хозяину. На ролик обратил внимание ridus.ru.

На видеокадрах запечатлен ревнивый кот, который негодует, когда пытаются погладить его подругу. Сначала он кладет на нее свою лапу, а когда понимает, что человеческая ладонь шире, делает попытки укусить хозяйскую руку.


Видео просмотрели более 800 тысяч раз в Instagram. В комментариях пользователи хохотали от реакции пушистого ревнивца.

Фото: pixabay

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Домашние питомцы порой бывают настоящими собственниками, однако не все отваживаются дерзить в этом отношении хозяину. На ролик обратил внимание ridus.ru. На...
 
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