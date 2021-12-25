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«Посвящение песняру»: большой концерт в честь 80-летия В. Мулявина 25 октября на ОНТ
Источник материала: ОНТ
Без чего праздник не праздник! ОНТ представит большой концерт к 80-летию Владимира Мулявина. Старые, но вечно молодые шлягеры, благодаря современным технологиям донесутся в оригинальном исполнении «песняра», а также нынешних солистов его легендарного ансамбля и Президентского оркестра. Телезрители буквально почувствуют дыхание зала Дворца Республики.
Когда на столе 12 блюд и вся семья в сборе – экран покажет наш, как поют «калядачкі». В рождественском плейлисте ОНТ 25 декабря, в 13:20 – концерт-посвящение Мулявину. Телеверсию «сервировали», выверяя каждую ноту и даже несценический звук.
Праздничное шоу, в котором от Мулявина есть и голос, и видеофрагменты. Хроника бекстейджей, выступлений с конца 60-х, совмещённая с современностью, дарит эффект присутствия на площадке разных составов «Песняров» во главе с их вечным фронтменом.
«Касіў Ясь канюшыну», «Александрына», «Беловежская пуща». В программе 20 шлягеров, которые знает и поёт вся страна. У поклонников Мулявина и его ансамбля нет возраста. Что исполнят на бис? «Посвящение песняру» 25 декабря смотреть до конца.
В субботу, в 13:20, можно включить телевизор. А если у вас его нет? Тогда ОНТ представляет online-трансляцию в Сети. И, поверьте, это будет один из самых лучших дней в атмосфере колядных святок. Застольная песня – неофициальное, но очень высокое звание. Как и песняр в Беларуси.
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Без чего праздник не праздник! ОНТ представит большой концерт к 80-летию Владимира Мулявина. Старые, но вечно молодые шлягеры, благодаря современным технологиям...
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