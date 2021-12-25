«Посвящение песняру»: большой концерт в честь 80-летия В. Мулявина 25 октября на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Без чего праздник не праздник! ОНТ представит большой концерт к 80-летию Владимира Мулявина. Старые, но вечно молодые шлягеры, благодаря современным технологиям донесутся в оригинальном исполнении «песняра», а также нынешних солистов его легендарного ансамбля и Президентского оркестра. Телезрители буквально почувствуют дыхание зала Дворца Республики.





Когда на столе 12 блюд и вся семья в сборе – экран покажет наш, как поют «калядачкі». В рождественском плейлисте ОНТ 25 декабря, в 13:20 – концерт-посвящение Мулявину. Телеверсию «сервировали», выверяя каждую ноту и даже несценический звук.

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»: «Максимально сделали так, чтобы зрителям у экранов телевизоров передать ощущение зала. Передать ощущение, что они как будто сидят вместе с нами на этом концерте. И чувствовали дыхание, безусловно. Готовились на протяжении полугода. Аранжировки передали заранее в Президентский оркестр. Они репетировали, мы своё репетировали в студии. И за две недели до концерта мы соединись».

Праздничное шоу, в котором от Мулявина есть и голос, и видеофрагменты. Хроника бекстейджей, выступлений с конца 60-х, совмещённая с современностью, дарит эффект присутствия на площадке разных составов «Песняров» во главе с их вечным фронтменом.

Олег Железняков, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»: «Интересно было поднять произведения, которые исполнялись раньше ансамблем "Песняры" при Владимире Георгиевиче. Очень серьёзные произведения. Например, "Перапёлачка", которая, мне кажется, прозвучала немного по-новому, но очень сильно, и соблюдая те традиции, которые были. Споём! "Ой, калядачкі..."»

«Касіў Ясь канюшыну», «Александрына», «Беловежская пуща». В программе 20 шлягеров, которые знает и поёт вся страна. У поклонников Мулявина и его ансамбля нет возраста. Что исполнят на бис? «Посвящение песняру» 25 декабря смотреть до конца.

В субботу, в 13:20, можно включить телевизор. А если у вас его нет? Тогда ОНТ представляет online-трансляцию в Сети. И, поверьте, это будет один из самых лучших дней в атмосфере колядных святок. Застольная песня – неофициальное, но очень высокое звание. Как и песняр в Беларуси.

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