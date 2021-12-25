«183 км/ч при столкновении». Пьяный на огромной скорости протаранил две машины в Минске

Источник материала: ОНТ

Пьяный молодой человек рано утром сел за руль и устроил аварию. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около пяти утра 24 декабря. Автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого сидел 25-летний парень, ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Голубева, направляясь к улице Алибегова, и врезался в ехавший впереди «Фольксваген». От удара последний отнесло на металлическое заграждение. «Мерседес» продолжал ехать и врезался в машину прикрытия дорожных служб, грузовой «МАЗ».

Вскоре выяснилось, что водитель «Мерседеса» был пьян в момент ДТП, согласно освидетельствованию, в его организме было 1,16 промилле.

О пострадавших не сообщается. Машины получили сильные механические повреждения. Специалисты проводят проверку.













Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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