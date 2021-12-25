Банк Дабрабыт подарил медучреждениям Гродненщины автомобили скорой помощи

Источник материала: ОНТ

Зимние праздники – самое сложное время для наших медиков. В преддверии Нового года Банк Дабрабыт решил поддержать не только их, но и всех жителей Гродненщины.





Сегодня на площади Ленина в областном центре торжественно переданы ключи от спецавтомобилей для нужд здравоохранения. Этот проект – уникальный пример кооперации банка и медицинских служб. Финансисты и медики совместно организовали закупку «скорых» с учетом необходимого технического оснащения и комплектаций транспорта.

Вторую партию из 16 единиц медицинской спецтехники Банк Дабрабыт закупит и направит в Гродненскую область в течение нового года. Машины полноприводные с повышенной проходимостью. Они будут использоваться в том числе в сельской местности, куда обычные «скорые» могут не добраться, например, из-за снегопада или размытых грунтовых дорог.

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