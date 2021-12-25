Рождественский сочельник: как католики Беларуси готовятся встретить главный религиозный праздник

Источник материала: ОНТ

Сочельник. Католический мир встречает светлый праздник Рождества. В семьях верующих последние приготовления. В предвкушении Вифлеемского чуда люди украшают дома, готовят праздничный стол и загадывают заветные желания. Традиции праздника передаются из поколения в поколение. Как проходит Рождество дома? С какими чувствами ждут первую звезду на небе?





Рецепт этого блюда довольно прост – соль, вода и мука, но приготовить главное рождественское блюдо удастся далеко не каждой хозяйке. Важно – чтобы ломались и хрустели. Софья – жительница агрогородка Одельск, рецепт вспомнить не может. Все на глаз, как учила мама, а маму – бабушка. К празднику готовятся вместе с подругой, скоро пойдут в гости к соседям. В Одельске Рождество празднуют не просто семьями, а целым поселком. Одиноких в этот день быть не должно.

Пока на кухне запекаются ламанцы, Наталья в комнате наряжает елку. Каждая игрушка – эксклюзив. Все сделаны своими руками. Здесь и плетение из соломки, и вышивка крестом – обязательно на мелкой канве, чтобы сохранить детали сюжета.

Не только игрушки – вся комната соткана из традиций. Подушки, шторы и наволочки сшиты и вышиты своими руками, накрахмалены и отутюжены. Накидки связаны крючком. Кровати засланы «падвойными дыванами» – такие есть только в Одельске. Искусство подвойного ткачества придумала местная ткачиха, Ядвига Райская. И сейчас в агрогородке бережно хранят ее секреты, а райскими «дыванами» украшают жилье по большим праздникам. И да, Рождественские традиции в Одельске не только сохраняют – их возрождают.

А это соседи Софьи и Натальи. В молодой семье Гнетецких ждут гостей и тоже наряжают елку – обязательно живую. Вместе с современными игрушками – гирлянды и фонарики из бумаги. Это из советского детства. Рождество в семье праздновали даже в те времена. Наглухо задергивали шторы и читали молитвы, несмотря на запреты.

До появления первой звезды в небе – символа Вифлеемской – той самой, что по Евангелию возвестила о рождении Иисуса, осталось совсем немного. Пора накрывать на стол – соседи объединяются. Белая скатерть как символ очищения. Ламанцы, маковники, квас, кисель, маринованные огурчики, грибная солянка, рождественская кутья – всего 12 блюд. Готовить здесь умеют – регион особый. Одельская кухня в списке государственных историко-культурных ценностей. Рождественская вечеря начинается с преломления оплатка. И обязательно обрядовые календы. Их в Одельске знают и взрослые, и дети.

Вифлеемская звезда взошла. Верующие спешат в храм, чтобы разделить радость, помолиться и подумать о самом важном. Торжественные богослужения идут по всей стране.

В Фарном костеле Гродно рождение Христа празднуют более 300 лет. Здесь горит главная лампада с Вифлеемским огнем. Из этого храма священное пламя начало путешествие по всей Беларуси. Атмосфера душевная и праздничная – на богослужении многолюдно, как и в других костелах города. В регионе каждый второй относит себя к католической конфессии.

Центр мессы – рождественский вертеп. Классический сюжет – Святая семья, пастухи и три короля, которые пришли поклониться новорожденному. Колыбель еще пуста – верующие ждут чуда и загадывают заветные желания.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела Гродно: «Я думаю, что Рождество для каждого из нас – это какая-то новая надежда. Мы тоже стремимся новонародся, к новой жизни, к новому пониманию, ведь каждый год приносит нам что-то новое и мы должны глазами Божьими смотреть на это новое, которое к нам приходит».

Через несколько часов ясли освятят и положат сюда фигурку младенца как символ рождения Христа. А сейчас верующие молятся о здоровье, прощении для себя и близких, а также о единстве белорусского народа. Светлая пора только начинается. Праздновать Рождество будут до самого Крещения.

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