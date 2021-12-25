ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в КПБ

25.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в КПБ

Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в Коммунистической партии Беларуси. Состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета, где и был рассмотрен этот вопрос. 


Напомним, на должность председателя Центризбиркома Президент назначил Игоря Карпенко 13 декабря. С избирательным процессом он знаком. Возглавлял Минскую городскую избирательную комиссию. Впереди у нового главы ЦИК ответственный этап работы – референдум по обновленной Конституции.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в Коммунистической партии Беларуси. Состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о членах правительства: Работали бы так, как пляшут
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by