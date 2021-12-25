Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в КПБ

Источник материала: ОНТ

Новый глава Центризбиркома Игорь Карпенко приостановил членство в Коммунистической партии Беларуси. Состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета, где и был рассмотрен этот вопрос.





Напомним, на должность председателя Центризбиркома Президент назначил Игоря Карпенко 13 декабря. С избирательным процессом он знаком. Возглавлял Минскую городскую избирательную комиссию. Впереди у нового главы ЦИК ответственный этап работы – референдум по обновленной Конституции.

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