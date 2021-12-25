Когда все в последний момент. Шпаргалка для тех, кто еще не купил новогодние подарки

Источник материала: Myfin



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Подарки для коллег и знакомых

Изрядная доля подарков предназначена людям не самым близким. Дарить им белье, какие-то вещи для домашнего хозяйства не совсем удобно, ведь эти стороны их жизни нас не касаются. Зато мы представляем, что может понадобится в офисе и текущих делах.

Кард-кейс (от 3 руб.)

Такая коробочка для карт, их сейчас много, в обычный кошелек могут не поместиться. Мелочь, но пригодится многим, карты, банковские или дисконтные, есть почти у всех.

Ароматизатор в салон авто (от 5 руб.)

Понятная и приятная мелочь. Если избегать резких запахов, то подойдет почти всем автомобилистам.

Магнитный кабель для зарядки телефонов (от 10 руб.)

Состоит из обычного кабеля и маленькой магнитной вставки в гнездо зарядки. Конец кабеля тоже магнитный. Преимущество в том, что вы не сломаете кабель, когда пользуетесь телефоном на зарядке. Хотя время заряда может увеличиться.

Кружка с USB-обогревом (от 22 руб.)

Прикольная, но полезная вещь, для всех, кто сидит за компьютером.

Powerbank – внешняя батарея для телефонов и других устройств (от 20 руб.)

Очень полезное устройство. Особенно в дороге, командировках, особенно для новых смартфонов, в которых нельзя поменять АКБ. Внешнюю батарею можно подключить и положить в карман вместе с телефоном.

Bluetooth-адаптер для магнитолы (от 23 руб.)

Недорогое устройство, чтобы слушать музыку из телефона на автомобильной акустике.

Вечный календарь (от 25 руб.)

В подарочном варианте это настольная деревянная или металлическая конструкция. Ее части можно передвинуть так, что правильно сложатся даты и дни недели в любом году.

Убегающий будильник (от 28 руб.)

Такой будильник, за которым нужно побегать по комнате, чтобы выключить. Есть вариант, когда для отключения нужно решить арифметическую задачу или сделать еще что-то осмысленное. Можно (с намеком) дарить опаздывающим сотрудникам.

Плед (от 35 руб.)

Почти универсальный подарок. Лишь бы у получателя уже не собралась коллекция пледов.

Термос с термодатчиком (60 руб.)

Термос работает как обычно, а датчик показывает температуру содержимого.

Перьевая ручка (от 85 руб.)

Лучше дарить практикующим эстетам. Заправлять ручку чернилами, и тем более - смешивать чернила для получения нужного оттенка, обычному человеку лень.

Детям и подросткам

Новогодние подарки детям обязательны. Даже, если эти дети считают себе совсем взрослыми. Вот какие мелочи, на наш взгляд, могут пригодиться, если вам срочно нужен полезный и бюджетный подарок для ребенка.



Игровая мышка (6 руб.)

Девайс для геймеров. Обычному пользователю лишние кнопки скорее мешают. В беспроводном варианте мышка будет дороже где-то на 20 руб.

Бутылка-шейкер и контейнер для витаминов и добавок (12 руб.)

Дарить лучше спортсменам и сторонникам ЗОЖ.

Геймпад (14 руб.)

Это такое устройство для игр на компьютере, удобней чем мышка и клавиатура. Цена растет вместе с качеством и функционалом. Здесь мы назвали минимальную стоимость.

Сенсорные перчатки (15 руб.)

По нынешним времени - актуальнейший подарок любому ребенку, начиная с младшей школы.

Беспроводная колонка (9 руб.)



Хороший подарок подросткам, но подойдет и взрослым любителям музыки без наушников.

Глобус (15 руб.)

Младшим стоит дарить реальные изображения земли, информативнее всего глобусы с границами стран и городами. Но бывают сувенирные варианты, тут уже дело вкуса.

Беспроводные наушники (30 руб.)

Даже те, кто не знают, их наверняка видели - обычно белые наушники-вставки, но без проводов. Осторожно покупайте их тем, кто постоянно пользуется умными часами, потому что они тоже подключаются через Bluetooth, однако нормально работает связь только с одним устройством.

Цифровой микроскоп (55 руб.)

Микроскоп в недорогом исполнении, конечно, не сравнится с профессиональным устройством. Но это и не совсем игрушка, в него видно гораздо больше, чем в самую мощную лупу.

Мультитул (75 руб.)

Набор инструментов «все в одном»: плоскогубцы, пилки, лезвия и пр. Удобно носить в кармане. Дешевые варианты (за 10 руб. и около того) дарите только детям, в таких наборах мягкий металл и другие слабости. Качественная вещь стоит дорого, но есть мультитулы с уменьшенным набором, например - для велосипедистов, от 40 руб.

Для семьи и друзей

Для этой категории можно использовать варианты, перечисленные выше. А можно присмотреть и еще кое что.

Машинка для удаления катышков (11 руб)

11 руб.

Полезный в быту предмет, шерстяные вещи есть у всех.

Магнитная доска на холодильник (20 руб.)

20 руб.

Сочетание магнита на холодильник и доски для записей.

Зеркало с подсветкой (25 руб.)

Подарок почти исключительно женский, появился не сегодня. Дарить лучше близким людям, так вы будете уверены, что не покупаете второе-третье зеркало.

Складной стул (30 руб.)

Для тех, кто регулярно бывает на природе, особенно полезен рыбакам.

Электроштопор (35 руб.)

Новинка, открывает бутылки без мускульных усилий, работает на батарейках. Не каждый купит себе такую вещь ради удобства, а вот подарок выходит интересный.

Спортивные наушники (40 руб.)

Это такие наушники, с креплениями чтоб не падали во время бега и активных занятий, соединяются с телефоном по Bluetooth.

Термоноски с электроподогревом (41 руб.)

В толстый, длинный носок вшиты батарейка и нагревательные нити. Подойдет рыбакам, охотникам, туристам. Также термоносками называют просто теплые носки, они дешевле, от 11 руб.

Автоматический тонометр (65 руб.)

Вещь настолько привычная, что ее покупают себе не только гипертоники и пенсионеры, но и молодые, спортивные люди.

Плед с рукавами (53 руб.)

Замечательная возможность проявить тепло, заботу. Когда лежишь, такой плед похож на просторный халат. В нем удобно смотреть телевизор или читать книгу.

Дезинфектор для телефона (69 руб.)

Телефон всегда был ближайшим к лицу собирателем микробов. Сейчас предлагают специальные кейсы, в которых телефон очистится от всякой заразы за 5-6 минут с помощью ультрафиолетовых ламп.