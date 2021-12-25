Огромные долги, работа без отдыха и нестандартные идеи: топ-5 самых популярных и вдохновляющих историй бизнеса за 2021 год

Источник материала: ProBusiness



Артем Рошиор. Фото: личный архив

Дорога к успеху у этих предпринимателей была тяжелой. Наверное, поэтому их истории вызвали самые сильные эмоции у читателей «Про бизнес» в 2021 году. Десятки тысяч людей прочитали эти драматичные рассказы о трудностях в бизнесе и радости от достижения целей. Если вы что-то пропустили, еще не поздно наверстать.

«Папа 10 лет не отходил от плиты». Как белорусская семья сделала бизнес на драниках у трассы



Горчаковы. Фото из архива героя

Более 20 лет назад супруги Горчаковы из Ивацевичей выкупили деревянный «теремок» на международной трассе М1 Брест — Москва, чтобы сделать там придорожное мини-кафе для дальнобойщиков. А потом создали семейное кафе, которое известно на несколько стран своим фирменным «папиным драником»: за этим белорусским блюдом сюда заезжают туристы и дальнобойщики, отсюда драники возили «угостить родных» за 7 тысяч километров аж в Читу. Но семья Горчаковых на драниках не остановилась. Читайте историю маленького семейного душевного бизнеса, в котором папа отвечает за драники, мама — за администрирование и уют, а выросшие вместе с делом дочь и сын — за соцсети, бухгалтерию и развитие.

«Если утром не проснулся в 5:30, чтобы забрать вещи — весь бизнес остановится». Как выживает секонд-хенд в глубинке



Александр Кукаренко. Фото: личный архив

За последние 4 года в Беларусь ввезли 48,5 тонны одежды секонд-хенд. Это больше чем в 2 раза превышает количество сырья, переработанного всеми текстильными предприятиями Беларуси вместе взятыми. У некоторых сетей секонд-хендов в Минске десятки магазинов, раскрученные аккаунты в Instagram, свои стилисты-амбассадоры. Кажется, что запускать такой бизнес — выгодно.

Но в регионах дело обстоит иначе. Владелец двух региональных секонд-хендов «Премиум» Александр Кукаренко объясняет, что ради средней зарплаты приходится работать с утра до ночи практически в одиночку. Вдобавок секонд-хендам запретили торговать новой одеждой — можно только той, которая была в употреблении. О том, каким на самом деле является бизнес на секонд-хенде, Александр рассказал «Про бизнес».

«Ой, Артем, мы просто забираем всё, что у тебя есть» — как этот парень рассчитался с долгом в $ 120 тыс. и построил успешный бизнес с нуля



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

До 2014 года Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Там у него было 8 небольших заведений, где в основном проводила время молодежь. Но с началом вооруженного конфликта в Украине бизнес оказался под угрозой — гости приходили все реже, контрагенты сворачивали деятельность и распродавали активы. Артему пришлось закрыть все свои кафе и покинуть страну. За плечами остались долги более чем на $ 100 тыс.

Сейчас Артем управляет сетью гастромаркетов «Понаели» в Москве и ведет личный блог о бизнесе и инвестициях. Его компания оценивается примерно в $ 500 тыс. И этого парню удалось добиться за 6 лет после переезда в Россию. О том, как вылезти из огромной долговой ямы и начать все с нуля, читайте тут .

«Нужно было что-то делать, чтобы выжить…» История девушки, которая заработала свой первый миллион долларов в 24 года



Наталья Шмигельская. Фото предоставлено автором

«В детстве я любила играть в игры, связанные с продажами, в „Монополию“. Я мечтала, чтобы когда-нибудь мои игрушечные деньги превратились в настоящие», — рассказывает о своем пути к успеху Наталья Шмигельская. В истории этой известной украинской бизнес-леди, основательницы холдинга «Асторг», компании «Укрптахосервис», ТМ «Готово», случались и взлеты, и разочарования, и безденежье… Были моменты отчаяния. Но девушка всегда находила силы, чтобы продолжить двигаться вперед. О том, как она заработала свой первый миллион долларов в 24 года, Наталья рассказала здесь .

«Беларусь была не готова к такому продукту». Как устроен бизнес, который растет на 180% в год



Фото предоставлено автором

«Вынашивали идею собственного проекта, а потом узнали, что в Беларуси так работать просто не получится», — Александр Огородников, директор и основатель сервисов Call-tracking.by и SipSim.by, рассказал о том, как стартовал свой первый проект по учету и аналитике звонков в 2013 году.

Как систематические ошибки компаний подсказали идею для бизнеса? Как ребятам удалось найти нетривиальное решение, чтобы запустить Call-tracking.by в рамках белорусского законодательства? Почему бизнес начал кратно расти после смены стратегии? О том, как проект продержался в пандемию и развивается сейчас, читайте в материале .

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