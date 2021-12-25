Где живет селедка без шубы, кто такой вабельщик, и какова жизнь Деда Мороза? Расскажут в новой серии проекта «Особенности национальной работы»

Источник материала: ОНТ

Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить. И на себе испытать все особенности национальной работы.

Дмитрий Терехов побывал на производстве в компании «Санта Бремор» и узнал, как изготавливают самый главный ингредиент для селедки под шубой, что такое криль, чем отличаются консервы «для него» и «для нее». В общем, окунулся в «Особенности национальной рыбалки»: как и в одноименном фильме, не обошлось без приключений.

Анастасия Мачульская окунулась в новогоднюю сказку, была настоящей Белоснежкой: искала гармонию и единение с природой, узнала о личной жизни Деда Мороза в Беловежской пуще и не только.





Подписывайтесь на нас в Telegram