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Депутаты навестили пожилых пациентов больницы с подарками и праздничной программой
Источник материала: ОНТ
Парламентарии накануне навестили пациентов Старо-Дятловичской больницы в Гомельской области.
Здесь проходят лечение одинокие и тяжелобольные пациенты преклонного возраста, которые нуждаются в постоянном уходе. Для многих стационар давно стал домом. Чтобы в эти светлые и радостные дни бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими, народные избранники заглянули в каждую палату. Естественно, не с пустыми руками.
Завершилась встреча праздничным концертом с участием Деда Мороза. Добрый марафон стал продолжением большой благотворительной кампании по сбору средств для одиноких пенсионеров.
Фото: БЕЛТА
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Парламентарии накануне навестили пациентов Старо-Дятловичской больницы в Гомельской области. Здесь проходят лечение одинокие и тяжелобольные пациенты...
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