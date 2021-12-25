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Депутаты навестили пожилых пациентов больницы с подарками и праздничной программой

25.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты навестили пожилых пациентов больницы с подарками и праздничной программой

Парламентарии накануне навестили пациентов Старо-Дятловичской больницы в Гомельской области.

Здесь проходят лечение одинокие и тяжелобольные пациенты преклонного возраста, которые нуждаются в постоянном уходе. Для многих стационар давно стал домом. Чтобы в эти светлые и радостные дни бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими, народные избранники заглянули в каждую палату. Естественно, не с пустыми руками.

Завершилась встреча праздничным концертом с участием Деда Мороза. Добрый марафон стал продолжением большой благотворительной кампании по сбору средств для одиноких пенсионеров. 

Фото: БЕЛТА

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Парламентарии накануне навестили пациентов Старо-Дятловичской больницы в Гомельской области. Здесь проходят лечение одинокие и тяжелобольные пациенты...
 
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