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В Минздраве состоялось заседание Республиканского Молодежного совета

25.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минздраве состоялось заседание Республиканского Молодежного совета

Свежие инициативы и энергия юности на благо страны! В Минздраве состоялось первое заседание Республиканского Молодежного совета.

Оно объединило инициативных студентов медицинских вузов и колледжей, молодых специалистов системы здравоохранения со всех регионов Беларуси. Озвучены доклады по самым актуальным темам – жилищные условия начинающих медиков, вовлечение выпускников медвузов в научную работу, изменения подходов к домашней медицинской реабилитации.

На заседании выбрали проекты, которые будут направлены в Минздрав для дальнейшей проработки. А также наметили план работы на следующий год.

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Свежие инициативы и энергия юности на благо страны! В Минздраве состоялось первое заседание Республиканского Молодежного совета. Оно объединило инициативных...
 
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