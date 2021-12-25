В Минздраве состоялось заседание Республиканского Молодежного совета

Источник материала: ОНТ

Свежие инициативы и энергия юности на благо страны! В Минздраве состоялось первое заседание Республиканского Молодежного совета.

Оно объединило инициативных студентов медицинских вузов и колледжей, молодых специалистов системы здравоохранения со всех регионов Беларуси. Озвучены доклады по самым актуальным темам – жилищные условия начинающих медиков, вовлечение выпускников медвузов в научную работу, изменения подходов к домашней медицинской реабилитации.

На заседании выбрали проекты, которые будут направлены в Минздрав для дальнейшей проработки. А также наметили план работы на следующий год.

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