ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Солигорске

25.12.2021 12:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Солигорске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 24 декабря в 22.04 поступила информация о задымлении в подъезде пятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Заслонова. По прибытии к месту было плотное задымление в подвале. Со слов жильцов, там мог находиться человек.

В подвале работники МЧС обнаружили пенсионера 1958 года рождения. Пострадавший был в сознании, но сам передвигаться уже не мог. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Мужчина госпитализирован с ожогами.

Пожар потушили. Огонь повредил стены и имущество в кладовой.

Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасателям 24 декабря в 22.04 поступила информация о задымлении в подъезде пятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Заслонова. По прибытии к месту было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Барановичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by