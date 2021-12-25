Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Солигорске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 24 декабря в 22.04 поступила информация о задымлении в подъезде пятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Заслонова. По прибытии к месту было плотное задымление в подвале. Со слов жильцов, там мог находиться человек.

В подвале работники МЧС обнаружили пенсионера 1958 года рождения. Пострадавший был в сознании, но сам передвигаться уже не мог. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Мужчина госпитализирован с ожогами.

Пожар потушили. Огонь повредил стены и имущество в кладовой.

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