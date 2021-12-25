Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 21 декабря четырехлетний мальчик, его бабушка и дедушка пришли на горку покататься на тюбинге. При спуске на тюбинге с горки бабушка не успела подстраховать ребенка и он ударился головой.

Сейчас малыш в больнице. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.

Горецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-