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В Иране произошло ДТП с участием пяти машин: погибли девять человек
Источник материала: ОНТ
Авария с участием пяти машин произошла на юго-западе Ирана (провинция Хузестан), в результате погибли не менее девяти человек, пострадали еще пять. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью центра экстренной помощи провинции,
В дорожно-транспортное происшествие попали три легковушки, грузовая машина и автомобиль для перевозки мелкого рогатого скота.
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Авария с участием пяти машин произошла на юго-западе Ирана (провинция Хузестан), в результате погибли не менее девяти человек, пострадали еще пять. Об этом сообщили...
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