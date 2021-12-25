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В Иране произошло ДТП с участием пяти машин: погибли девять человек

25.12.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иране произошло ДТП с участием пяти машин: погибли девять человек

Авария с участием пяти машин произошла на юго-западе Ирана (провинция Хузестан), в результате погибли не менее девяти человек, пострадали еще пять. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью центра экстренной помощи провинции, пишет ТАСС.

В дорожно-транспортное происшествие попали три легковушки, грузовая машина и автомобиль для перевозки мелкого рогатого скота.

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Авария с участием пяти машин произошла на юго-западе Ирана (провинция Хузестан), в результате погибли не менее девяти человек, пострадали еще пять. Об этом сообщили...
 
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