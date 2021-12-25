В этот раз без фейерверков. Куда сходить на Новый год в Минске? Программа мероприятий

Источник материала: ОНТ

Для увеселения жителей столицы и ее гостей в новогоднюю ночь начнут свою работу 22 площадки – отдохнуть можно будет в любом районе города. О том, где хорошо отметить Новый год и как создать себе праздничное настроение, рассказали в управлении культуры Мингорисполкома.

Основные гуляния в честь Нового года будут проходить рядом с минским Дворцом спорта. Уже сейчас там можно будет посетить ярмарку «Калядны кірмаш». То же самое – на Октябрьской площади. Новогоднюю музыку, создающую особое настроение, там начнут включать с 24 декабря. В ночь на первое января эту музыку заменят настоящие музыканты.

Посетителей площадки рядом с Дворцом спорта встретит завораживающий арт-объект – светящаяся и играющая музыку снежинка.

В праздничную ночь здесь пройдет большой концерт «Шкатулка желаний», где выступят звезды белорусской эстрады. Появятся на сцене и кавер-бенды.

Планируется, что в первый день нового года там же выступят музыканты группы «Дрозды», молодые артисты и супердиджеи. Праздничная атмосфера будет витать также в районе Верхнего города, где сцена превратится в чудесную елку-космолет. Хотите подробнее узнать, как это? Заходите и посмотрите на это чудо своими глазами!

В праздник 7 января рядом с Дворцом спорта пройдет концерт «Свет рождественской звезды».

Будут ли фейерверки в этот Новый год в Минске? В 2021 году было решено от них отказаться. Вместо этого городская мэрия сделала упор на создание новогодней атмосферы с помощью Деда Мороза и Снегурочки, будут проводиться конкурсы, на которых можно выиграть подарки. Все желающие приглашаются на праздничные площадки.





Гуляния в районах Минска в Рождество 25 декабря и Новый год

Чтобы ярко и празднично отметить Новый год, не обязательно выбираться в центр. Праздники пройдут в каждом районе столицы.

































Подробнее с мероприятиями в вашем районе можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Фото: БЕЛТА

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