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Грузовик врезался в легковушку в Барановичском районе

25.12.2021 12:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе столкнулись грузовик и легковушка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Сегодня около 8.00 41-летний брестчанин управлял грузовой автомашиной КАМАЗ с полуприцепом и двигался по автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, на 206-м км он выбрал небезопасную скорость и столкнулся со стоявшим в полосе движения автомобилем "Мицубиси" под управлением 56-летнего жителя Минской области", - рассказали в ГАИ. Водитель легковушки от травм скончался на месте происшествия.

За сутки в Брестской области зарегистрировано три ДТП, в которых четыре человека погибли.

С учетом гололеда, снежных заносов водителям надо быть предельно внимательными и выбирать безопасные скорость, дистанцию до транспортного средства впереди и боковой интервал. Следует учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспорта и перевозимого груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За сутки в Брестской области зарегистрировано три ДТП, в которых четыре человека погибли.
 
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