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В Жабинке из-за порыва трубопровода четыре дома были без отопления

25.12.2021 14:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке из-за порыва трубопровода четыре дома были без отопления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 12.35 сообщили о порыве трубопровода теплоснабжения диаметром 100 мм в тепловой камере по ул.Центральной. Без отопления оказались четыре многоквартирных жилых дома", - отметили в пресс-службе. В 14.55 теплоснабжение потребителей восстановили.

В этот же день спасателям в 21.18 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.50 лет Октября в Жодино. Без водоснабжения оставались три многоквартирных жилых дома. Подвозили воду. Водоснабжение потребителей восстановлено 25 декабря в 1.10.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"24 декабря в 12.35 сообщили о порыве трубопровода теплоснабжения диаметром 100 мм в тепловой камере по ул.Центральной. Без отопления оказались четыре многоквартирных...
 
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