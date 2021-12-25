Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке из-за порыва трубопровода четыре дома были без отопления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 12.35 сообщили о порыве трубопровода теплоснабжения диаметром 100 мм в тепловой камере по ул.Центральной. Без отопления оказались четыре многоквартирных жилых дома", - отметили в пресс-службе. В 14.55 теплоснабжение потребителей восстановили.

В этот же день спасателям в 21.18 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.50 лет Октября в Жодино. Без водоснабжения оставались три многоквартирных жилых дома. Подвозили воду. Водоснабжение потребителей восстановлено 25 декабря в 1.10.-0-