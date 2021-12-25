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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 26 декабря
Источник материала: ОНТ
Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности в воскресенье 26 декабря – ожидается сильный ветер. Об этом
Метеорологи прогнозируют усиление ветра по северо-восточной половине страны, порывы могут достигать 15-20 м/с. Также на некоторых дорогах сохранится гололедица.
В последнее воскресенье уходящего года будет облачная с прояснениями погода. На большей части страны прогнозируют снег и слабую метель.
Ночью столбики термометров опустятся до -7..-14°С, днем будет от -2 до -8°С.
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Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности в воскресенье 26 декабря – ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Белгидромете. Метеорологи прогнозируют...
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