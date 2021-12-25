ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 26 декабря

25.12.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 26 декабря

Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности в воскресенье 26 декабря – ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Белгидромете.

Метеорологи прогнозируют усиление ветра по северо-восточной половине страны, порывы могут достигать 15-20 м/с. Также на некоторых дорогах сохранится гололедица.

В последнее воскресенье уходящего года будет облачная с прояснениями погода. На большей части страны прогнозируют снег и слабую метель.

Ночью столбики термометров опустятся до -7..-14°С, днем будет от -2 до -8°С.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности в воскресенье 26 декабря – ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Белгидромете. Метеорологи прогнозируют...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жабинке из-за порыва трубопровода четыре дома были без отопления
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by