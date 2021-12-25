Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым

Источник материала: ОНТ

В субботу, 25 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили пресс-службе Главы белорусского государства.

Во время разговора Ильхам Алиев рассказал Александру Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе и ходе восстановления данных территорий.

Кроме того, Президенты обсудили двусторонние отношения и договорились продолжить разговор во время встречи на ближайшем саммите в Санкт-Петербурге.

Фото: БЕЛТА

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