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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым
Источник материала: ОНТ
В субботу, 25 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом
Во время разговора Ильхам Алиев рассказал Александру Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе и ходе восстановления данных территорий.
Кроме того, Президенты обсудили двусторонние отношения и договорились продолжить разговор во время встречи на ближайшем саммите в Санкт-Петербурге.
Фото: БЕЛТА
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В субботу, 25 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом...
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