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Ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму головы в Горках
Источник материала: ОНТ
Маленький ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму, ударившись головой. Об этом
Инцидент произошел днем 21 декабря. Четырехлетнего мальчика привели на горку кататься дедушка с бабушкой.
Съезжая на тюбинге с горки с ребенком, бабушка не смогла подстраховать внука, в результате чего он получил травму головы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, уверяют медики.
На месте происшествия работали следователи, проводится проверка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК
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Маленький ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму, ударившись головой. Об этом сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел днем 21 декабря....
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