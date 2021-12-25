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Ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму головы в Горках

25.12.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму головы в Горках

Маленький ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму, ударившись головой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел днем 21 декабря. Четырехлетнего мальчика привели на горку кататься дедушка с бабушкой.

Съезжая на тюбинге с горки с ребенком, бабушка не смогла подстраховать внука, в результате чего он получил травму головы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, уверяют медики.

На месте происшествия работали следователи, проводится проверка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.


Фото: СК

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Маленький ребенок катался на тюбинге и получил тяжелую травму, ударившись головой. Об этом сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел днем 21 декабря....
 
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