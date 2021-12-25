Спасатели деблокировали водителя после аварии в Минске

Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 24 декабря в 19.36 от очевидца поступила информация о ДТП по ул.Тимирязева. Выяснилось, что столкнулись легковушки "Рено Логан", "Фольксваген Джета" и "Рено Меган".

В "Рено Меган" была зажата левая нога водителя, требовалась помощь. Сотрудники МЧС с аварийно-спасательным инструментом деблокировали водителя. Он не пострадал.-0-