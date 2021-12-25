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Серьезное ДТП в Барановичском районе: легковушка врезалась в грузовик, есть погибшие

25.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП в Барановичском районе: легковушка врезалась в грузовик, есть погибшие

В результате аварии на трассе в Барановичском районе погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла вечером 24 декабря. Автомобиль «Kia Rio» под управлением 67-летнего водителя ехал по автодороге «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно». В салоне машины ехали также 32-летняя женщина и 35-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки и пассажирка умерли на месте от полученных травм. Один из пассажиров выжил, врачи оказывают ему помощь. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал. 

На месте работали сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД водителем, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц.



Фото: СК

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Теги: Гродно
 
 
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В результате аварии на трассе в Барановичском районе погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве,...
 
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