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За сутки при пожарах в Беларуси погибли пять человек

25.12.2021 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 8.51 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Моховая Рогачевского района Гомельской области. В огне погиб хозяин 1950 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня, 25 декабря, в 00.23 поступила информация о возгорании в квартире одноэтажного пятиквартирного жилого дома по ул.Школьной в г.п.Руденск Пуховичского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения, неработавший.

Еще одно сообщение о пожаре в жилом доме в д.Старая Рудня Жлобинского района Гомельской области поступило в 01.04. В огне погиб хозяин 1965 года рождения, неработавший.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме по ул.Борейко в Калинковичах Гомельской области. Спасателям о происшествии сообщили в 03.55. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1947 года рождения и человек, личность которого выясняется.

Причины инцидентов устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"24 декабря в 8.51 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Моховая Рогачевского района Гомельской области. В огне погиб хозяин 1950 года рождения, пенсионер", -...
 
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