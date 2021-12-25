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После ДТП под Борисовом водителю и пассажирке понадобилась помощь спасателей

25.12.2021 16:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя и пассажирку из авто под Борисовом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 10.22 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М1 Брест - граница Российской Федерации вблизи д.Новоселки. Необходима была помощь пострадавшим. Автомобиль "Пежо 406" столкнулся с мачтой уличного освещения. Зажатыми внутри оказались водитель и девочка-подросток, которая находилась на заднем сиденье.

"Когда начали аварийно-спасательные работы, мужчина стал терять сознание. Деблокировать ребенка в первую очередь было невозможно: девочка была в сознании, но в шоковом состоянии, - отметили в пресс-службе. - С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС отжали дверь и перерезали стойку. Чтобы освободить мужчину, пришлось полностью вырезать приборную панель, демонтировать рычаг переключения коробки передач: очень сильно были зажаты ноги. После этого водителя переместили на носилки. Когда открылся доступ к девочке, спасатели осторожно достали ее из автомобиля".

Деблокированный водитель 1976 года рождения был доставлен в больницу с травмами. Девочка 2008 года рождения с переломом левой лучевой кости после обследования и оказания помощи была направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня в 10.22 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М1 Брест - граница Российской Федерации вблизи д.Новоселки.
 
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