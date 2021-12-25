|
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор,
Как уточняет источник, Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге и двустороннее сотрудничество, в том числе оборонную сферу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Как уточняет источник, Александр Лукашенко и его российский коллега...
|
Архив (Разное)