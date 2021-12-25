Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как уточняет источник, Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге и двустороннее сотрудничество, в том числе оборонную сферу.

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