ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Путин поговорили по телефону

25.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». 

Как уточняет источник, Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге и двустороннее сотрудничество, в том числе оборонную сферу.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».  Как уточняет источник, Александр Лукашенко и его российский коллега...
 
Новости дня
Новости разные
 
После ДТП под Борисовом водителю и пассажирке понадобилась помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by