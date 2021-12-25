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Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли 34 человека

25.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли 34 человека

Церковный праздник в Греции омрачен гибелью 16 человек у берегов острова Парос, где затонула лодка с мигрантами.

Это уже 4-й подобный случай с человеческими жертвами за последние несколько дней. 

34 человека – общее количество погибших. Связано это с тем, что контрабандисты, которые перевозят беженцев, стали прокладывать новые маршруты, избегая хорошо патрулируемых участков Эгейского моря. 

В ЕС уже не скрывают нежелания отвечать за последствия «арабской весны» и, соответственно, принимать людей, бегущих от войны и разрухи.

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Церковный праздник в Греции омрачен гибелью 16 человек у берегов острова Парос, где затонула лодка с мигрантами. Это уже 4-й подобный случай с человеческими жертвами...
 
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