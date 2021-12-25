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Общественные организации обвиняют власти Британии и Франции в преступном бездействии по отношению к тонущим беженцам

25.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные организации обвиняют власти Британии и Франции в преступном бездействии по отношению к тонущим беженцам

Общественные организации обвиняют власти Британии и Франции в преступном бездействии – фактически чиновники в Париже и Лондоне молчаливо ждут, когда лодки с беженцами утонут. 


По мнению правозащитников, береговая охрана не оказывает помощь терпящим бедствие, а максимум – перебрасывают сигналы службами спасения сопредельных стран. Есть примеры, когда сигнал бедствия игнорировали по 3-4 часа.

Большинство беженцев, которые стараются попасть в Европу – афганцы. 24 погибших – таковы официальные цифры погибших в последнем случае, сколько еще людей в море – точных данных нет.

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Общественные организации обвиняют власти Британии и Франции в преступном бездействии – фактически чиновники в Париже и Лондоне молчаливо ждут, когда лодки с...
 
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