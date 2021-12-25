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Коллекцию президентского мерча пополнила новая модель с Умкой
Источник материала: ОНТ
Новая модель «жесточайше». Сегодня коллекцию президентского мерча пополнила новая модель с Умкой в главной роли.
Футболки представлены сразу в двух цветах. И их количество – ограничено. Президентский шпиц умиляет в любой ситуации, оттого и такой повышенный интерес к этой модели. Многие за покупками приходят уже в фирменных байках и майках, которые приобрели еще на прошлой неделе.
Такой ажиотаж в «Первом» сохраняется и в будние дни.
Президентская одежда – еще один хороший вариант для новогоднего подарка, некоторые сразу берут по 10 упаковок. Мерч от главы государства шьют ежедневно, даже ночью. Запас коллекции – сейчас более 6 тысяч единиц, и в магазине уверяют, хватит всем.
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Новая модель «жесточайше». Сегодня коллекцию президентского мерча пополнила новая модель с Умкой в главной роли. Футболки представлены сразу в двух цветах. И их...
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