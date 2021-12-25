В Беларуси привито почти 50% населения

Источник материала: ОНТ

37% населения Беларуси прошли полкурса вакцинации от COVID-19, практически половина привиты полностью. Страна приближается к поставленной цели, после чего можно будет говорить о коллективном иммунитете.





Меньше всего привитых в Витебской области, больше всего – в Минской.

Беларусь использует 4 одобренных вакцины – три российских («Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВАК») и китайскую «Синофарм». Кроме того, уже выпущена и первая опытная серия препарата, произведенного в Беларуси.

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