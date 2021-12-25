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Патриоты Беларуси устроили новогодний праздник в Червенском доме-интернате

25.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Патриоты Беларуси устроили новогодний праздник в Червенском доме-интернате

Загадать заветное желание и поверить в чудо. Патриоты Беларуси устроили новогодний праздник в Червенском доме-интернате. 


Разумеется, приехали не с пустыми руками. Но на угощения обратили внимание не сразу. В хоровод пустились с порога – кружили так активно, что не замечали мороза. Дети спешили со всеми познакомиться, пообщаться и, конечно же, рассказать стихи и загадать желание. Поскольку с патриотами приехал и Дед Мороз, письма отправлять не пришлось – дети сами рассказали, о чем мечтают в канун Нового года. 

Червенский дом-интернат работает с детьми, у которых есть особенности психофизического развития. Всего здесь постоянно находятся больше 270 воспитанников. На очереди у патриотов Беларуси еще несколько визитов – в Бегомле и Сенно их ждут к 28 декабря. 

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Теги: знакомства
 
 
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Загадать заветное желание и поверить в чудо. Патриоты Беларуси устроили новогодний праздник в Червенском доме-интернате.  Разумеется, приехали не с пустыми...
 
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