Источник материала: ОНТ

Загадать заветное желание и поверить в чудо. Патриоты Беларуси устроили новогодний праздник в Червенском доме-интернате.





Разумеется, приехали не с пустыми руками. Но на угощения обратили внимание не сразу. В хоровод пустились с порога – кружили так активно, что не замечали мороза. Дети спешили со всеми познакомиться, пообщаться и, конечно же, рассказать стихи и загадать желание. Поскольку с патриотами приехал и Дед Мороз, письма отправлять не пришлось – дети сами рассказали, о чем мечтают в канун Нового года.

Червенский дом-интернат работает с детьми, у которых есть особенности психофизического развития. Всего здесь постоянно находятся больше 270 воспитанников. На очереди у патриотов Беларуси еще несколько визитов – в Бегомле и Сенно их ждут к 28 декабря.

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