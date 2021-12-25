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Военный Дедушка Мороз появился на «Линии Сталина»

25.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военный Дедушка Мороз появился на «Линии Сталина»

Неожиданное место для резиденции Деда Мороза – исторический комплекс «Линия Сталина» встречает гостей. Главный герой здесь под стать – в погонах и каракулевой шапке. 


Добрый генерал «пурги и снега» раздает сувениры и сладости малышам, в мешке есть презенты и для взрослых. Но их надо заслужить, чтение стихов – обязательная программа.

 А еще этот волшебник любит, когда метко стреляют и знают о военной подготовке.

Зимние забавы на армейский лад будут радовать гостей «Линии Сталина» до 9-го января. Тех, кто боится замерзнуть, ждут на полевых кухнях, там же дети могут проявить творчество, полепить и порисовать. 

А еще здесь можно оставить свои пожелания, капсулу с записками заберет сам генерал-Дед Мороз, чтобы мечты малышей обязательно исполнились в новом году.

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Неожиданное место для резиденции Деда Мороза – исторический комплекс «Линия Сталина» встречает гостей. Главный герой здесь под стать – в погонах и каракулевой...
 
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