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Глава католической церкви в Беларуси поздравил верующих с Рождеством
Источник материала: ОНТ
С Рождеством верующих поздравил и глава католической церкви в Беларуси – митрополит Минско-Могилевский.
Иосиф Станевский отметил, что только вера в сердце каждого может наполнить жизнь счастьем и смыслом.
Подробнее – в видеоинформации.
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С Рождеством верующих поздравил и глава католической церкви в Беларуси – митрополит Минско-Могилевский. Иосиф Станевский отметил, что только вера в сердце...
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