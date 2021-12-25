Глава католической церкви в Беларуси поздравил верующих с Рождеством

Источник материала: ОНТ

С Рождеством верующих поздравил и глава католической церкви в Беларуси – митрополит Минско-Могилевский.





Иосиф Станевский отметил, что только вера в сердце каждого может наполнить жизнь счастьем и смыслом.

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