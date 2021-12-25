В матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем»

Источник материала: ОНТ

В матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем». Встреча в Мытищах завершилась со счетом 6:4 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 10-й минуте Тайлер Граовац вывел минчан вперед. Через семь минут Тайлер Вонг реализовал численное большинство и сравнял счет. Под занавес первого периода «Куньлунь» уже вышел вперед. Далее минчанам трижды пришлось отыгрываться по ходу встречи.

Шайбы в активе нашей команды забрасывали Игорь Мартынов, Марио Кемпе, а Граовац оформил дубль. В третьем периоде игроки китайской команды подсели физически, так как проводили второй матч за два дня, и пропустили еще две шайбы от Тейлора Бека и Романа Горбунова.

«Динамо» на Западе переместилось на 7-е место, обойдя «Торпедо» и «Спартак».

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