|
НХЛ выступила с новым заявлением по поводу приостановки матчей регулярного чемпионата
Источник материала: ОНТ
НХЛ выступила с новым заявлением по поводу приостановки матчей регулярного чемпионата.
Как сообщает официальный сайт лиги, матчи не будут проводиться минимум до 28 декабря. НХЛ планировала возобновить чемпионат в понедельник.
Но у специалистов не хватает времени, чтобы проанализировать результаты тестирования и оценить готовность клубов к игре.
Ранее сообщалось, что команды уходят на выходные с 22 по 25 декабря. А 26 декабря все игроки и персонал клубов должны сдать тесты на COVID-19.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ выступила с новым заявлением по поводу приостановки матчей регулярного чемпионата. Как сообщает официальный сайт лиги, матчи не будут проводиться минимум до 28...
|
Архив (Разное)