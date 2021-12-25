Источник материала: ОНТ

НХЛ выступила с новым заявлением по поводу приостановки матчей регулярного чемпионата.

Как сообщает официальный сайт лиги, матчи не будут проводиться минимум до 28 декабря. НХЛ планировала возобновить чемпионат в понедельник.

Но у специалистов не хватает времени, чтобы проанализировать результаты тестирования и оценить готовность клубов к игре.

Ранее сообщалось, что команды уходят на выходные с 22 по 25 декабря. А 26 декабря все игроки и персонал клубов должны сдать тесты на COVID-19.

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