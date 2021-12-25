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Как Пекин готовится к зимним Олимпийским играм

25.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пекин продолжает подготовку к зимним Олимпийским играм. До старта масштабного спортивного события остается 41 день. Где и как хозяева Олимпиады собираются встречать спортсменов и гостей – подробности в эксклюзивном репортаже наших коллег из «Си-Джи-Ти-Эн» специально для ОНТ. 

В Олимпийскую деревню в Чжанцзякоу заселились первые гости. Пока не спортсмены, а волонтеры и журналисты. Они тестируют готовность деревни перед официальным открытием. На входе идет процесс регистрации гостей – все абсолютно так же, как будет при заезде атлетов.

Чжан Ли, менеджер Олимпийской деревни в Чжанцзякоу: «Мы долго готовились к этому дню. Вы видите, что мы создали разные зоны, чтобы разделить потоки людей. Так, здесь будет проходить проверка безопасности, а здесь – регистрация участников».

Так выглядят номера для спортсменов. Некоторые из них одноместные, другие двухместные. В них вся необходимая мебель и кровати, которые можно регулировать. В центре деревни – площадь с магазинами, агентством по заказу авиабилетов, химчисткой и другими объектами.

Цзян Хунвэй, менеджер Олимпийской деревни в Чжанцзякоу: «Здесь будут продаваться около 500 видов товаров, связанных с Олимпиадой. Рассчитываться за покупки можно будет картой Visa или юанями». 

Организаторы провели противопожарные учения. Большое внимание уделили и обеспечению питанием. Во время Олимпиады гостям будут предлагать около 600 различных блюд. Особенно важно, говорят в оргкомитете, наладить такую систему поставки продуктов, чтобы не нарушать замкнутой системы управления во избежание вспышки COVID-19. Противоэпидемические меры будут соблюдаться строго. 

Чжан Сяося, член бригады медиков Олимпийской деревни: «24 часа в сутки будут работать центры по сдаче ПЦР-тестов. Всего в деревне их будет семь: шесть для спортсменов и один для рабочего персонала».

Следующим будут проверять биатлонный комплекс. Международные соревнования по биатлону в ходе финальной тестовой недели перед Олимпиадой там пройдут с 28 по 31 декабря. На них зарегистрированы более 30 представителей команд из 8 стран и регионов мира. Сейчас подготовка к ним идет полным ходом. Ожидается, что она завершится к католическому Рождеству.

Отметим, что на территории биатлонного центра 11 трасс общей протяженностью 8 км 700 метров. В Чжанцзякоу пройдут соревнования по фристайлу, сноуборду, лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина. Во время Олимпийских игр там будет разыграно 11 комплектов наград и еще 38 – во время Паралимпиады.

 Ning Hong, CGTN, Zhangjiakou

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Пекин продолжает подготовку к зимним Олимпийским играм. До старта масштабного спортивного события остается 41 день. Где и как хозяева Олимпиады собираются...
 
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