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Погода в областных центрах Беларуси с 27 декабря по 2 января. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
В третьей декаде декабря установилась по-настоящему зимняя погода – с морозами, снегопадами и метелями. В последние дни уходящего года сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным фоном. А новый, 2022-й встретим с легким морозом и нормальным снежным покровом.
Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси – в программе «Метеогид» ОНТ.
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В третьей декаде декабря установилась по-настоящему зимняя погода – с морозами, снегопадами и метелями. В последние дни уходящего года сохранится зимний характер...
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