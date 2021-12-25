Погода в областных центрах Беларуси с 27 декабря по 2 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

В третьей декаде декабря установилась по-настоящему зимняя погода – с морозами, снегопадами и метелями. В последние дни уходящего года сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным фоном. А новый, 2022-й встретим с легким морозом и нормальным снежным покровом.

Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси – в программе «Метеогид» ОНТ.





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