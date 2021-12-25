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Погода в областных центрах Беларуси с 27 декабря по 2 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

25.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 27 декабря по 2 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

В третьей декаде декабря установилась по-настоящему зимняя погода – с морозами, снегопадами и метелями. В последние дни уходящего года сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным фоном. А новый, 2022-й встретим с легким морозом и нормальным снежным покровом.

Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси – в программе «Метеогид» ОНТ.   


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В третьей декаде декабря установилась по-настоящему зимняя погода – с морозами, снегопадами и метелями. В последние дни уходящего года сохранится зимний характер...
 
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