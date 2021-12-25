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С морозами и снегопадами! Погода на неделю с 27 декабря по 2 января. Подробный прогноз

25.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С морозами и снегопадами! Погода на неделю с 27 декабря по 2 января. Подробный прогноз

Нынешний декабрь все меньше напоминает серую еврозиму. В начале следующей недели погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой станет поступать холодный воздух с северных широт. 


Без существенных осадков, лишь в понедельник по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -7…-14℃, при прояснениях до -15…-17℃. Днем в понедельник -4…-6℃, во вторник -4…-9℃.

Не произойдет существенных изменений и в среду. Ночью без осадков, днем по западной половине снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный. Ночью -7…-14℃, при прояснениях до -17℃. Днем -5…-9℃. 

В начале второй половины недели погодные условия станут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Их прохождение будет сопровождаться небольшим ослаблением морозов, плотными полями облачности, осадками различной интенсивности в виде снега. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью -5…-10℃. В дневные часы в четверг -3…-8℃, в пятницу +2…-3℃. 

В первые дни Нового года за ситуацию в атмосфере станет отвечать циклон с центром над северо-западом Европы. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Повсеместно пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью -2…-6℃. Днем в субботу 0…+2℃, в воскресенье от 0℃ по юго-западу до -8℃ по северо-востоку.

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Нынешний декабрь все меньше напоминает серую еврозиму. В начале следующей недели погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии...
 
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