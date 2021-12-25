Магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 27 декабря по 2 января

Источник материала: ОНТ

Перед самим Новым годом ожидается магнитная буря. 30 и 31 декабря может быть повышена утомляемость.





Встретить Новый год в прекрасном настроении позволит новая прическа. Не повредит и сменить наскучивший цвет волос на что-нибудь более выразительное и свежее. Лучшие дни для похода к парикмахеру – 28 и 30 декабря.

Визит к стоматологу назначьте на 27 и 28 число. Эти дни наиболее благоприятны для лечения и протезирования зубов.

Начать новую жизнь можно попробовать во вторник, 28 декабря. 29-го – нельзя суетиться. 31-го – день будет удачным. 2 января постарайтесь не ввязываться в авантюры, проведите время с семьей.

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