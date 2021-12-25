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Виктор Захаревский: Мы маем абавязак ратаваць душы людскія. Настоятель прихода святого Георгия в проекте «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
Когда как не на Рождество сбываться желаниям? Сегодня праздник и большие надежды у католиков. Но есть люди, для которых этот день важнее, чем любой личный праздник. Это служители костела. Героем проекта «Хорошие люди» сегодня стал ксендз из небольшого агрогородка Вороняны. В 200 километрах от столицы ему удалось создать совершенно особенную атмосферу для своего прихода и мы попробуем передать ее даже через экран.
За несколько часов до рассвета в самую длинную ночь в году. В рождественскую пору даже в будний день перед работой или учебой в деревне Ворняны приходят в костел. Под светом огня им читает молитву ксендз Виктор, ему вторят взрослые и дети. Вместе они говорят о добре и свете, день начинается.
Он так хорошо помнит себя обычным мальчиком из многодетной семьи в Гольшанах. Доброй и таинственной атмосферой из детства сегодня старается окружить каждого, кто переступает порог костела. Как и все когда-то думал стать учителем географии или ветеринаром, но притяжение веры оказалась сильнее.
В деревню Вороново, где живут чуть больше тысячи человек, его перевели два года назад. И здесь уже все знают, что, если его нет в костеле, нужно искать в маленьком хозяйстве, двери которого открыты для добрых людей. Вдохновленно рассказывает о породах птиц в голубятне. О своем охраннике – овчарке Скае и целом домашнем зоопарке, который, говорит, радует душу и напоминают о малой Родине…
А после дел по хозяйству он снова возвращается в костел, где всегда есть работа. Их храм открыт в 1769-м году. Выстоял войну, а во времена Советского Союза был кинотеатром и даже клубом. Сегодня все местные считают его своим вторым домом. Перед праздником украшали вместе и даже эти гирлянды из-под купола – сухие цветы, сплетенные руками местных бабушек. Есть у них и одна на всех мечта – восстановить башни костела, которые могут не выдержать испытание временем.
Он выбрал свою дорогу сердцем и сегодня говорит, что не думает о жизни в больших городах или других странах. Знает практически всех жителей Ворнян по имени и своим примером показывает, что именно от человека зависит то, каким будет мир вокруг него. Свой они до сих пор строят вместе и знают, как много можно сделать, если начать с веры.
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Виктор Захаревский: Мы маем абавязак ратаваць душы людскія. Настоятель прихода святого Георгия в проекте «Хорошие люди»
Когда как не на Рождество сбываться желаниям? Сегодня праздник и большие надежды у католиков. Но есть люди, для которых этот день важнее, чем любой личный праздник....
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