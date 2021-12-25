Виктор Захаревский: Мы маем абавязак ратаваць душы людскія. Настоятель прихода святого Георгия в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Когда как не на Рождество сбываться желаниям? Сегодня праздник и большие надежды у католиков. Но есть люди, для которых этот день важнее, чем любой личный праздник. Это служители костела. Героем проекта «Хорошие люди» сегодня стал ксендз из небольшого агрогородка Вороняны. В 200 километрах от столицы ему удалось создать совершенно особенную атмосферу для своего прихода и мы попробуем передать ее даже через экран.

За несколько часов до рассвета в самую длинную ночь в году. В рождественскую пору даже в будний день перед работой или учебой в деревне Ворняны приходят в костел. Под светом огня им читает молитву ксендз Виктор, ему вторят взрослые и дети. Вместе они говорят о добре и свете, день начинается.

«Гэта так душа некуды панеслася, як запалiла свечку, – гэта сапраўды нейкае цуда. Адчуваецца гэтае нараджэнне, хочацца песнi святыя спяваць, i нават слезы наварочваюцца – якое цудоўнае дзейства».

Виктор Захаревский, настоятель прихода святого Георгия (агрогородок Ворняны) «І вось, я з васьмі гадоў, можна сказаць, кожную нядзелю ў касцёле, я ні разу не прапусціў ні адной нядзельнай службы. Бабуля ведала польскую мову, яна чытала, а мама ў нататнiк запісвала беларускімі літарамі, і так я з гэтым нататнiкам, не дастаючы да мікрафона, мне ставілі табурэтачку, яшчэ цаглiны падкладаў».

Он так хорошо помнит себя обычным мальчиком из многодетной семьи в Гольшанах. Доброй и таинственной атмосферой из детства сегодня старается окружить каждого, кто переступает порог костела. Как и все когда-то думал стать учителем географии или ветеринаром, но притяжение веры оказалась сильнее.

Виктор Захаревский, настоятель прихода святого Георгия (агрогородок Ворняны) «У мяне такая мара ў сэрцы была – я хачу быць святаром. Я хачу быць падобным, як тыя святары, каторыя служылі ў нас у парафіі. Канешне, я разумеў, што святар – гэта чалавек, які адзінокі, які не мае сям'і. Але ён мае вялікую сям'ю, сям'ю парафіяльную. Дзе вельмі шмат дзяцей, дзе шмат моладзі – гэта мая сям'я, і я вельмі рады, што Бог паклікаў мяне на такі шлях у жыцці, і я прагну пасвяціць гэта жыццё Богу».

«Вось тут, у гэтым памяшканні, у мяне знаходзяцца птушачкі, якія вельмі радуюць маю душу. Мая галубятня – тут у мяне прыгожыя голубі, запрашаю, калі ласка».

В деревню Вороново, где живут чуть больше тысячи человек, его перевели два года назад. И здесь уже все знают, что, если его нет в костеле, нужно искать в маленьком хозяйстве, двери которого открыты для добрых людей. Вдохновленно рассказывает о породах птиц в голубятне. О своем охраннике – овчарке Скае и целом домашнем зоопарке, который, говорит, радует душу и напоминают о малой Родине…

«Па сёняшні дзень мае бацькі трымаюць хазяйства, і каня, i кароўку і козы ёсць. У мяе ёсць дэкаратыўныя куры, качкі і кролікі, магу паказать, запрашаю. Бургунцы, каліфарнійцы i таксама французскі баран. Маю вось такога французскага барана. Абяцаў свайму тату хроснаму, што падару яму самца».

А после дел по хозяйству он снова возвращается в костел, где всегда есть работа. Их храм открыт в 1769-м году. Выстоял войну, а во времена Советского Союза был кинотеатром и даже клубом. Сегодня все местные считают его своим вторым домом. Перед праздником украшали вместе и даже эти гирлянды из-под купола – сухие цветы, сплетенные руками местных бабушек. Есть у них и одна на всех мечта – восстановить башни костела, которые могут не выдержать испытание временем.

Виктор Захаревский, настоятель прихода святого Георгия (агрогородок Ворняны) «У гэтым годзе спачатку зрабілі, колькі маглі, алтарную частку. І таксама ў нас башня ўнутры была падгніўшая. Але перад намі яшчэ вялікая справа, і таму только спадзяюся на парафян. Але мы шукаем i добрых людзей, якія маглі б дапамагчы гэтай парафіі таму, што яна вельмі прыгожая. Сюды вельмі часта прыязджаюць экскурсіі».

Он выбрал свою дорогу сердцем и сегодня говорит, что не думает о жизни в больших городах или других странах. Знает практически всех жителей Ворнян по имени и своим примером показывает, что именно от человека зависит то, каким будет мир вокруг него. Свой они до сих пор строят вместе и знают, как много можно сделать, если начать с веры.

Виктор Захаревский, настоятель прихода святого Георгия (агрогородок Ворняны) «Шчасце святара – напэўна, калі я бачу, што касцёл не пусты. Калі я бачу, што прыходзяць людзі, і не толькі людзі прыходзяць у хусцінках, але ж мая радасць, калі я бачу, што прыходзіць моладзь, дзеткі, сем'ямі прыходзяць. Нашыя сэрцы, добрыя ўчынкі, нашыя малітвы, справы, якія трэба чыніць, каб іншаму чалавеку дапамагчы. Каб гэтае шчасце было ў сэрцы кожнага чалавека. Нельга ні ад каго адвярнуцца. Мы маем абавязак ратаваць душы людскія».

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