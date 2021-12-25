Какая будет погода на Новый год-2022, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

До наступления Нового года осталось меньше недели. И всем интересно, какие погодные сюрпризы преподнесёт самая волшебная ночь. Ведь в последнее время все чаще Новый год мы встречаем без снега и морозов. Но не в этот раз. 2022-й мы встретим с легкими бодрящими морозцами и нормальным снежным покровом.



Итак, в ночь на 1 января погода будет спокойной. Время от времени на небосклоне будет светить Луна, а легкие падающие снежинки добавят волшебства. Будет морозно – от -3℃ по западу до -10℃ по востоку. Из-за повышенной влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5℃ прохладней. Местами скользко, будьте аккуратны.

И уже первый день 2022 года вполне подойдет для прогулок. В середине дня облачно с небольшими прояснениями. Температура воздуха от +2℃ по западу до -3℃ по северо-востоку. Ближе к вечеру на шарфах и шапках заискрятся снежинки, а на щеках появится морозный румянец. Столбики термометров опустятся еще на 2-3℃.

Конечно, не обойдется без игр в снежки. Возможно, кто-то захочет слепить снеговика. А кому-то и вовсе захочется испытать острые ощущения, скатившись по горе на санках. Кстати, по сегодняшним расчетам высота снежного покрова будет составлять в среднем от 10 сантиметров по юго-западу до 20 сантиметров по северо-востоку.

Это предварительный прогноз, и он в любой момент может поменяться. Однако отличное праздничное настроение нельзя испортить погодой. Оно зависит только от нас.

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