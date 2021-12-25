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Новогодний бум: как не оставить в магазине целое состояние?
Источник материала: ОНТ
Так уж повелось, что на Рождество и Новый год на подарки родным и близким мы готовы потратить солидную сумму. При этом, не забывая исполнить и собственные желания. Торговые сети идут нам навстречу, заманивая акциями и скидками. Как не растеряться в изобилии выгодных предложений и сделать действительно нужные покупки?
Наташа Поткина называет себя шопоголиком со стажем. Говорит, каждый ее поход в магазин – серьезный удар по семейному бюджету. Места для новых вещей в гардеробе нет. Но, как только речь идет о скидках и акциях, она готова тратить все, до последней копейки.
Чем ближе праздник, тем сильнее новогоднее безумие. Торговые сети умело зарабатывают на наших слабостях. Маркетологи буквально гипнотизируют потребителей, заставляя поверить – именно сейчас самое удачное время для покупки.
Новогодние распродажи – явление для нашей страны относительно новое. В декабре то и дело один магазин за другим объявляют о беспрецедентных скидках и акциях. Их покупатели ждут и верят, что непременно сэкономят. Даже просто сравнить цены потребители порой не спешат.
Настоящий клондайк сейчас и для могилевчанки Арины Сидоренко. За трендами и брендами она тщательно следит в соцсетях. Цены на новые коллекции модных производителей кусаются. А ведь так хочется себя побаловать!
Под праздничным соусом продается буквально все. Поход в магазин становится для многих антистрессовой терапией – отвлечься от повседневных проблем, помечтать и расслабиться.
Продавцы этот спрос только стимулируют. Вот и получается, что в праздничной эйфории мы тратим много и порой покупаем даже ненужные вещи.
После такого шопинга остается неприятный осадок. Но, если к заполнению новогодней корзины подойти с умом, есть все шансы воплотить свои мечты. В эти дни в магазинах на скидке можно купить фактически все. И чем меньше времени до боя курантов, тем больше чеки во всех торговых сетях.
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Так уж повелось, что на Рождество и Новый год на подарки родным и близким мы готовы потратить солидную сумму. При этом, не забывая исполнить и собственные желания....
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