Новогодний бум: как не оставить в магазине целое состояние?

Источник материала: ОНТ

Так уж повелось, что на Рождество и Новый год на подарки родным и близким мы готовы потратить солидную сумму. При этом, не забывая исполнить и собственные желания. Торговые сети идут нам навстречу, заманивая акциями и скидками. Как не растеряться в изобилии выгодных предложений и сделать действительно нужные покупки?

Наташа Поткина называет себя шопоголиком со стажем. Говорит, каждый ее поход в магазин – серьезный удар по семейному бюджету. Места для новых вещей в гардеробе нет. Но, как только речь идет о скидках и акциях, она готова тратить все, до последней копейки.

Наташа Поткина, блогер, дизайнер, многодетная мама: «Это будто какое-то помутнение, когда я захожу и вижу эти -50%, и -40%. Сам процесс покупки он настолько будоражит, настолько дает состояние кайфа! Идешь просто как зомби, поднимать себе настроение.

Чем ближе праздник, тем сильнее новогоднее безумие. Торговые сети умело зарабатывают на наших слабостях. Маркетологи буквально гипнотизируют потребителей, заставляя поверить – именно сейчас самое удачное время для покупки.

Екатерина Готовцева, старший преподаватель кафедры «Маркетинг» Белорусского Национального Технического Университета: «Вот, традиция Новый год у нас – люди копят деньги, чтобы дарить подарки. Они понимают, что будут больше тратить, соответственно, работают, и методы стимулирования проходят хорошие. Везде люди любят скидки, где бы они не проживали, люди обожают скидки, потому покупают в огромных объемах».

Новогодние распродажи – явление для нашей страны относительно новое. В декабре то и дело один магазин за другим объявляют о беспрецедентных скидках и акциях. Их покупатели ждут и верят, что непременно сэкономят. Даже просто сравнить цены потребители порой не спешат.

Алексей Белоцерковец, психолог: «Нами чаще всего все-таки движет психология масс, когда мы ходим и видим, как с полок сметают все подряд, у нас тоже возникает иллюзия, что сейчас необходимо что-то приобрести, иначе мы не успеем это сделать. Я рекомендую – остановиться на секунду и четко представить, насколько мне вообще ранее был необходим этот товар, насколько я действительно им буду».

Настоящий клондайк сейчас и для могилевчанки Арины Сидоренко. За трендами и брендами она тщательно следит в соцсетях. Цены на новые коллекции модных производителей кусаются. А ведь так хочется себя побаловать!

Под праздничным соусом продается буквально все. Поход в магазин становится для многих антистрессовой терапией – отвлечься от повседневных проблем, помечтать и расслабиться.

Продавцы этот спрос только стимулируют. Вот и получается, что в праздничной эйфории мы тратим много и порой покупаем даже ненужные вещи.

После такого шопинга остается неприятный осадок. Но, если к заполнению новогодней корзины подойти с умом, есть все шансы воплотить свои мечты. В эти дни в магазинах на скидке можно купить фактически все. И чем меньше времени до боя курантов, тем больше чеки во всех торговых сетях.

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