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Кто манипулирует заветными цифрами социсследований и сколько процентов белорусов поддерживают санкции? Рубрика «ПолитStandUp»
Источник материала: ОНТ
Правда, цифры в некоторых руках могут стать грозным оружием, предметом политических манипуляций. И это недавно почувствовали и мы. Кому же выгодно жонглировать процентами? А каким данным можно верить? Простая арифметика – тема сегодняшнего «Политстэндапа».
В конце года традиционно поговорим о цифрах. 3% – и это не про жирность молока. Именно столько людей по последнему социсследованию поддерживают санкции против своей же страны.
А теперь вспомним прошлый год – испорченный асфальт, лавочки и тротуары. 3%. И это 8-ой пункт методички Шарпа по бархатным революциям.
Тогда многие попались на эту уловку политтехнологов. Но выдуманные цифры (так просто из воздуха, просто потому что хорошо звучит) не имели ничего общего с реальными результатами выборов.
В преддверии и в ходе избирательного цикла год назад непонятные «центры» не раз публиковали – а точнее сказать, ВБРАСЫВАЛИ – различные лживые социоданные, якобы, о политических пристрастиях белорусов. И сегодня очевидно – они не имели ничего общего с научными и методичными подходами к проведению социологических опросов.
3%, 97% и иные подобные псевдоцифры – это типичная манипуляция. Кому-то очень хотелось ввести белорусское общество в заблуждение. С явной целью – захват власти насильственным путем на фоне всеобщего обмана и зомбирования.
Мы, безусловно, знаем, кто разрабатывал и использовал эти технологии против белорусского народа! Придет время, всех назовем пофамильно и представим «факты на стол». А пока пожелаем любителям дорогих коньяков и яхт спать НЕспокойно.
Важно другое! События 2020-го показали высокую потребность белорусов в самодиагностике – в собственных социологических исследованиях.
И такое провел Институт социологии Академии наук совместно с аналитическим центром EcooM в ноябре/декабре нынешнего года. «Беларусь: мнение о будущем».
По ним:
Это лишь некоторые цифры. Но, важно… другое!
Наши оппоненты «поперхнулись» от ответов белорусов и стали наотмашь «кричать» на своих каналах, что дескать НЕТ, это все не так, не такие должны быть результаты. И такую реакцию объяснить просто.
Интересно, что по словам пресс-секретаря Президента, исследование изначально носило ЗАКРЫТЫЙ характер и предназначалось для руководства страны. Представить результаты широкой публике поручил Александр Лукашенко. Такой соцопрос не первый и не последний. Подобные исследования, самого разного объёма и содержания, появляются регулярно.
Именно, собственные, а не навязанные кем-либо. Или те, что устроят лишь наших оппонентов. Результаты соцопроса показали главное – произошла «вакцинация» общества от манипуляций и политтехнологий.
Теперь белорусов не раскачать! Технологии бархатных революций (многократно опробованные в разных странах) в Беларуси дали осечку и вряд ли будут работать! А они (злобные мелкие политтехнологи) не смогут показывать «СВОЙ» результат «СВОИМ» заказчикам и зарабатывать на нас!
Нас пытались ввергнуть в состояние начала XX века, которое четко описал Янка Купала:
«Я мужык-беларус, – Пан сахі і касы;
З цяжкай працы маей
Карыстаюць усе, Толькі мне за яе
Няма дзякуй нідзе».
Теперь белорусов не обмануть! Мы знаем и понимаем четко, ЧТО у нас хотели и хотят забрать – нашу свободу и благосостояние.
И главное – теперь мы… чужих… в свой дом не пустим! Мы сами знаем, как жить и что такое истинное проявление демократии. Предстоящий референдум по Конституции – яркий пример. И помешать ему или куда хуже – позволить манипулировать цифрами – мы никому не дадим!
Меня зовут Алексей Авдонин. Это бы «Политстендап» на ОНТ!
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Кто манипулирует заветными цифрами социсследований и сколько процентов белорусов поддерживают санкции? Рубрика «ПолитStandUp»
Правда, цифры в некоторых руках могут стать грозным оружием, предметом политических манипуляций. И это недавно почувствовали и мы. Кому же выгодно жонглировать...
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