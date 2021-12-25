Кто манипулирует заветными цифрами социсследований и сколько процентов белорусов поддерживают санкции? Рубрика «ПолитStandUp»

Источник материала: ОНТ

Правда, цифры в некоторых руках могут стать грозным оружием, предметом политических манипуляций. И это недавно почувствовали и мы. Кому же выгодно жонглировать процентами? А каким данным можно верить? Простая арифметика – тема сегодняшнего «Политстэндапа».





В конце года традиционно поговорим о цифрах. 3% – и это не про жирность молока. Именно столько людей по последнему социсследованию поддерживают санкции против своей же страны.

А теперь вспомним прошлый год – испорченный асфальт, лавочки и тротуары. 3%. И это 8-ой пункт методички Шарпа по бархатным революциям.

Тогда многие попались на эту уловку политтехнологов. Но выдуманные цифры (так просто из воздуха, просто потому что хорошо звучит) не имели ничего общего с реальными результатами выборов.

В преддверии и в ходе избирательного цикла год назад непонятные «центры» не раз публиковали – а точнее сказать, ВБРАСЫВАЛИ – различные лживые социоданные, якобы, о политических пристрастиях белорусов. И сегодня очевидно – они не имели ничего общего с научными и методичными подходами к проведению социологических опросов.

3%, 97% и иные подобные псевдоцифры – это типичная манипуляция. Кому-то очень хотелось ввести белорусское общество в заблуждение. С явной целью – захват власти насильственным путем на фоне всеобщего обмана и зомбирования.

Мы, безусловно, знаем, кто разрабатывал и использовал эти технологии против белорусского народа! Придет время, всех назовем пофамильно и представим «факты на стол». А пока пожелаем любителям дорогих коньяков и яхт спать НЕспокойно.

Важно другое! События 2020-го показали высокую потребность белорусов в самодиагностике – в собственных социологических исследованиях.

И такое провел Институт социологии Академии наук совместно с аналитическим центром EcooM в ноябре/декабре нынешнего года. «Беларусь: мнение о будущем».

По ним:

Александру Лукашенко доверяют 72,3%;

более 70% белорусов негативно относятся к введению санкций;

около 68% считают необходимым сохранить основные социальные гарантии;

около 60% наших сограждан доверяют госслужащим и местной власти;

больше половины (58%) поддерживают необходимость изменений в Конституцию;

около 44% белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости;

и почти столько же (около 41%) поддерживают равноправное нахождение Беларуси и России в Союзном государстве.

Это лишь некоторые цифры. Но, важно… другое!

Наши оппоненты «поперхнулись» от ответов белорусов и стали наотмашь «кричать» на своих каналах, что дескать НЕТ, это все не так, не такие должны быть результаты. И такую реакцию объяснить просто.

Интересно, что по словам пресс-секретаря Президента, исследование изначально носило ЗАКРЫТЫЙ характер и предназначалось для руководства страны. Представить результаты широкой публике поручил Александр Лукашенко. Такой соцопрос не первый и не последний. Подобные исследования, самого разного объёма и содержания, появляются регулярно.

Именно, собственные, а не навязанные кем-либо. Или те, что устроят лишь наших оппонентов. Результаты соцопроса показали главное – произошла «вакцинация» общества от манипуляций и политтехнологий.

Теперь белорусов не раскачать! Технологии бархатных революций (многократно опробованные в разных странах) в Беларуси дали осечку и вряд ли будут работать! А они (злобные мелкие политтехнологи) не смогут показывать «СВОЙ» результат «СВОИМ» заказчикам и зарабатывать на нас!

Нас пытались ввергнуть в состояние начала XX века, которое четко описал Янка Купала:

«Я мужык-беларус, – Пан сахі і касы;

З цяжкай працы маей

Карыстаюць усе, Толькі мне за яе

Няма дзякуй нідзе».

Теперь белорусов не обмануть! Мы знаем и понимаем четко, ЧТО у нас хотели и хотят забрать – нашу свободу и благосостояние.

И главное – теперь мы… чужих… в свой дом не пустим! Мы сами знаем, как жить и что такое истинное проявление демократии. Предстоящий референдум по Конституции – яркий пример. И помешать ему или куда хуже – позволить манипулировать цифрами – мы никому не дадим!

Меня зовут Алексей Авдонин. Это бы «Политстендап» на ОНТ!

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