Крестовоздвиженский костел стал центром празднований светлого праздника Рождества на Брестчине

Источник материала: ОНТ

Точкой отсчета стала первая звезда в небе. Накануне католики устремились в храмы на ночную службу. В Бресте центром празднований стал Крестовоздвиженский костел: особенно многолюдный и особенно торжественный.

Праздник веры и обновления. Католики всего мира отмечают Рождество Христово. Этот день связан с событием, произошедшим в Иерусалиме более двух тысяч лет назад. Точкой отсчета стала первая звезда в небе – символ Вифлеемской, той самой, что по евангелию возвестила о рождении Спасителя. Минувшей ночью во всех костелах страны было многолюдно и по-особенному торжественно.

В Рождественскую ночь в Бресте не гасят огни, поздним вечером верующие устремляются в храмы. Уже много лет – центр празднований Крестовоздвиженский костел. Построенный в девятнадцатом веке, считается главной городской святыней у самых западных католиков. В эти дни храм особенно красив, украшенный гирляндами, живыми елями, о смысле Рождества напоминает праздничный вертеп.

На имшу верующие приходят семьями, чтобы вместе вспомнить событие, положившее начало новой эры человечества. Рождение младенца – самый таинственный ритуал, когда в храме гаснет свет и в колыбель вертепа кладут фигурку, это означает, что Христос появился на свет. Рождество наступило.

Ксендз Антоний, настоятель Крестовоздвиженского костела в Бресте: «Езус Хрыстус паказвае, што, нягледзячы на бяду, нянависць, Бог не пакiдае сваiх дзяцей. Хачу пажадаць, каб Езус нарадзiўся ў вашых сэрцах, блаславiў вашае жыццё, думкi i памкненнi, каб непакой, пакуты адышлi ў гiсторыю».

Рождество – праздник, призванный объединять. Дети готовят представления, взрослые разучивают молитвы. Праздничная литургия наполнена особым смыслом, в основе тексты из священных писаний, торжественности придает старинный орган.

Важный атрибут Рождества – облатки – после прочтения главных молитв. Пресные пластинки из муки – символ примирения и любви, ими верующие делятся с родственниками и незнакомыми людьми, поздравляя друг друга.

После утренней молитвы верующие собрались за семейным столом. Сегодня – праздник в домашней атмосфере, традиция делиться радостью Рождества с верующими других конфессий, у белорусов сложилась издавна. Праздник, способный объединять, продлится всю неделю.

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