Самый мощный в мире телескоп James Webb отправился в космос

Источник материала: ОНТ

Самый мощный телескоп в мире James Webb стоимостью более 10 миллиардов долларов запущен в космос. Во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая доставила аппарат на орбиту, сообщают СМИ.

James Webb – совместный проект NASA, Европейского и Канадского космических агентств. Всего же над его созданием трудились специалисты из 17 стран, а запуск готовили более 20 лет. По заверениям создателей, James Webb в 100 раз мощнее своего предшественника – телескопа Hubble. Космический аппарат займется поиском экзопланет и поможет человечеству понять происхождение Вселенной.

ФОТО: NASA

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