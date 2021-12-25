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Самый мощный в мире телескоп James Webb отправился в космос

25.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый мощный в мире телескоп James Webb отправился в космос

Самый мощный телескоп в мире James Webb стоимостью более 10 миллиардов долларов запущен в космос. Во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая доставила аппарат на орбиту, сообщают СМИ.

 

James Webb – совместный проект NASA, Европейского и Канадского космических агентств. Всего же над его созданием трудились специалисты из 17 стран, а запуск готовили более 20 лет.  По заверениям создателей, James Webb в 100 раз мощнее своего предшественника – телескопа Hubble. Космический аппарат займется поиском экзопланет и поможет человечеству понять происхождение Вселенной.

ФОТО: NASA

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Самый мощный телескоп в мире James Webb стоимостью более 10 миллиардов долларов запущен в космос. Во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая...
 
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