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Сотрудники столичной ГАИ в результате преследования задержали нетрезвого водителя

25.12.2021 22:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Внимание инспекторов ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска привлек внимание автомобиль "Мерседес", который неуверенно двигался по ул.Володько. Милиционеры подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение, увеличив скорость. Такая информация сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома/

Сотрудники ГАИ начали преследование. Спустя несколько минут нарушитель был задержан. Им оказался 27-летний минчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования в его организме выявлено 1,73 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что владелец "Мерседеса" находился рядом на пассажирском сиденье также под воздействием алкоголя и разрешил сесть за руль своему нетрезвому товарищу.

Теперь в отношении и водителя, и собственника автомобиля составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь соответственно. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

ГАИ призывает граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными!

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ призывает граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными!
 
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