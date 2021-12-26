Татьяна Рунец: несмотря на санкционное давление и пандемию, бюджет Беларуси сохраняет социальную направленность

Источник материала: ОНТ

Спланировать расходы всей страны! Бюджет следующего года сверстан с учетом всевозможных потрясений. Разработчики предусмотрели и новые волны пандемии, и противостояние внешней агрессии. Расходы составят более 50 миллиардов рублей, доходы – свыше 47.





При этом приоритеты остаются прежними: поддержка экономики, рост благосостояния граждан за счёт повышения зарплат и социальная защищенность. Расходы на то же здравоохранение, по сравнению с доковидным периодом, увеличились больше чем наполовину.

Подробнее о новом бюджете – в интервью «Нашим новостям» рассказала председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

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