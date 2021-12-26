Беларусбанк отмечает день рождения

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Январь

По итогам профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА-2020» Беларусбанк банк был признан победителем потребительской номинации в категории «Дистанционное банковское обслуживание».

***

Крупнейший банк страны стал победителем премии «Народная марка» в номинациях «Банк и его Банковский продукт» и «Дистанционное банковское обслуживание». Беларусбанк также признан призером в номинации «Карта рассрочки» с продуктом «Магнит».

Февраль

Крупнейший банк страны по итогам 2020 года увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66%. Кроме того, в рамках Указа №240 заключено более 15 000 договоров на общую сумму свыше 900 млн рублей.

С февраля текущего года банк запустил новый кредитный продукт «Ипотека Экспресс», который расширяет возможности клиентов приобрести жилье, в том числе и на вторичном рынке.

Март

С 1 марта для держателей карточек Mastercard всех банков Беларуси начал работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Ранее презентованный Беларусбанком инновационный проект «Смотри и проходи» позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времени не более чем за две секунды.

***

По итогам работы за 2020 год Беларусбанк в очередной раз удостоен награды одного из крупнейших европейских финансовых институтов Raiffeisen Bank International AG, Австрия. Полученная награда «STP Quality Award 2020» свидетельствует о высоком качестве оформления и соблюдения банком требований по форматированию международных платежей для их автоматического исполнения без ручной обработки.

Апрель

C 21 апреля клиенты банка получили возможность делать моментальные переводы между карточками «Беларусбанка» и с карточек банка на платежные карточки Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси или на карты Mastercard и Visa банков-нерезидентов в инфокиосках, Интернет-банкинге, М-банкинге и на сайте банка не только в белорусских рублях, но и в долларах США, евро или российских рублях.

***



Беларусбанк запустил новую услугу страхования рисков вкладчиков «Доход под защитой».

Май

По итогам премии «Банк года - 2020» Беларусбанк взял золото в номинации «Сделка года» и стал призером в номинациях «Инвестиционный банк», «Лучший банк среди крупных», «Банк с национальным капиталом», «Лидер кредитования».

***

Банк удостоен международной награды «За профессиональный подход и активное участие в новых продуктах валютного рынка». Об этом было объявлено в ходе VI Международного форума валютного и денежного рынков Московской биржи в Сочи.

***

Журнал Global Finance объявил победителей 9-ой ежегодной премии «Новаторы 2021». Беларусбанк был признан выдающимся новатором 2021 года в сфере платежей за сервис «Смотри и проходи».

***



Белорусы, проживающие в странах ЕАЭС и Молдове, смогут получать пенсии в валюте страны проживания. Это стало возможным благодаря открытию ОАО «АСБ Беларусбанк» мультивалютных счетов в Межгосударственном банке (Москва, Российская Федерация).

Июнь

Беларусбанк, Mastercard и компания Assist первыми в стране реализовали новый сервис для безопасности платежей. Интернет-магазинам Беларуси и их клиентам стала доступна технология токенизации MDES for Merchants (М4М).

***

С 1 июня 2021 года «Беларусбанк» представил новый уникальный продукт – программу добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний «С заботой о близких». Программа позволяет застраховать себя, а также членов семьи без указания застрахованных лиц в договоре.

Июль

C 21 июля банк запустил новую услугу – доставка платежных карт по почте.

***

Банк выступил официальным партнером юбилейного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Беларусбанк отмечен специальной благодарностью организационного комитета.

***



Беларусбанк, Visa и Assist расширили сервис для безопасности платежей. Интернет-магазинам Беларуси и их клиентам стала доступна технология токенизации Visa Token Service (VTS).

***

Международный журнал World Finance подвел итоги своей ежегодной премии Banking Awards 2021. В номинации «Лучший розничный банк» победил Беларусбанк.

Август

С 16 августа «Беларусбанк» расширил сферу действия сервиса TIX, сделав его доступным в Гомеле. Таким образом, оплачивать проезд смартфоном с помощью этого приложения появилась возможность во всем наземном транспорте Минска и Бреста, троллейбусах Бобруйска, а также в автобусах Гродно и Гомеля.

Октябрь

С 27 октября Беларусбанк снизил процентную ставку для всех категорий граждан по кредиту на приобретение автомобилей Geely до 6,75% годовых (ставка рефинансирования минус 2,5 п.п.) в течение грейс-периода (первые 1,5 ‒ 3 года кредитования).

***

Держатели платежных карточек Mastercard Беларусбанка одними из первых в стране получили возможность расплачиваться за покупки с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC.

***

Во всех каналах дистанционного банковского обслуживания клиентов Беларусбанк предоставил своим клиентам - держателям карточек БЕЛКАРТ возможность переводить денежные средства в Российскую Федерацию на карточки платежной системы «Мир».

Декабрь

«Беларусбанк» и Mastercard разыгрывают более 450 призов в новой игре «Прикоснись к будущему».

Для участия в игре клиентам «Беларусбанка» с карточками Mastercard, Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro нужно зарегистрироваться на сайте belarusbank-future.by и по 31 января 2022 года рассчитываться смартфоном, часами или другим устройством.

***



Беларусбанк стал обладателем двух наград премии «Народная марка» - в номинациях «Банк и его банковский продукт» и «Дистанционное банковское обслуживание».

***



Эксперты платежной системы VISA определили банки с высокими результатами работы в 2021 году. «Беларусбанк» был удостоен сразу двух наград. Банк стал лидером среди белорусских банков по росту карт VISA в этом году. Еще одну награду банк получил за лучший продукт для женщин — карточку Клуба «Леди».